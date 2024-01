Juve, Kean non rinnoverà prima di andare all’Atletico | La situazione

Secondo quanto riportato da Sky, Moise Kean non prolungherà il suo contratto con la Juventus prima di essere ceduto in prestito all’Atletico Madrid. In genere, quando si avvicina la scadenza di un contratto, si opta per il rinnovo.

Il contratto dell’attaccante

Tuttavia, nel caso di Kean, il suo attuale contratto con la Juventus terminerà nel 2025 e al suo ritorno a Torino a giugno, avrà solamente un anno rimanente. Per sostituire il calciatore, i bianconeri potrebbero puntare su Federico Bernardeschi, di ritorno in bianconero.