I bianconeri non si fermano dopo l'arrivo di Tiago Djalò

Il tempo stringe e la Juventus deve “chiudere” il mercato anche per provare a scavalcare l’Inter prima in classifica.

Juventus, torna Bernardeschi?

Aspettando di definire la cessione di Moise Kean, sempre più vicino all’Atletico Madrid, i bianconeri stanno lavorando, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” alla soluzione Federico Bernardeschi, calciatore che potrebbe tornare in prestito per 6 mesi per fare l’ultima scelta di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus.