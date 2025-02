Archiviata la delusione Champions League, la Juventus prova a concentrarsi definitivamente su un campionato che comincia a regalarle qualche soddisfazione. La vittoria contro il Cagliari è stata importantissima ai fini della classifica, perché arrivata in un turno in cui tutte le rivali in lotta per la top 4 hanno subito degli inciampi, permettendo ai bianconeri prendere ossigeno.

Juve, Motta guarda in alto

C’è da sottolineare che la vittoria contro i sardi è stata anche la quarta consecutiva in campionato, cosa che non si verificava da oltre un anno. Una Juve diversa, più determinata, incisiva, ma soprattutto tenace. Lo stesso Dusan Vlahovic, l’uomo gol della serata è stato il solito Dusan. Insomma, le premesse per proseguire sulla strada del successo sembrano dunque esserci. Servirà avere continuità, ma in vista degli impegni è importante anche recuperare al più presto gli infortunati (Veiga, Kaluluma, Savona e Douglas Luiz) e far ritrovare un po’ di brillantezza ad altri uomini chiave come Yildiz e Nico Gonzalez e Koopmeiners. Marzo sarà un mese decisivo perché oltre alla formazione di Gasperini la Juve dovrà affrontare Fiorentina e Roma.