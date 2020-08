Juve, parla Agnelli: “Sarri? Rifletteremo anche sull’allenatore”

Juve, Sarri a rischio. Ma non solo lui…

Il patron della Juve Andrea Agnelli parla dopo la bruciante eliminazione col Lione agli ottavi di Champions. Queste le parole del numero 1 del club bianconero: “Uscire in questo modo ci deve lasciare tutti quanti delusi, quindi ci prenderemo qualche giorno. Faremo delle valutazioni per capire come affrontare la prossima stagione con un rinnovato entusiasmo. Riguarda anche l’allenatore? Certo, assolutamente, io faccio un discorso di società”. Il futuro di Sarri è in bilico, da valutare anche la posizione di Paratici e Nedved, anche loro sul banco degli imputati.