CALCIO: ADIDAS E JUVENTUS SVELANO LA MAGLIA DA TRASFERTA 2020/21 ISPIRATA ALL’ARTE

Adidas ha svelato il kit da trasferta della Juventus per la stagione 2020/21. Combinando l’eleganza con la modernità per produrre qualcosa di rilevante e adatto alla Juventus, la maglia aggiornata ha un’estetica classica con un tocco contemporaneo ispirato al mondo dell’arte. Il kit da trasferta è disponibile in un completo colore night indigo, un esclusivo tono di blu, accentuato da eleganti dettagli in argento, incluse le tre strisce, il logo del club e gli sponsor. Ispirandosi all’unione di arte e calcio, le strisce dipinte sono presenti nella maglia e nelle maniche, legando il kit di trasferta a quello di casa che presenta anch’esso un design a pennellate.