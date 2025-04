Juventus, ag. Cambiaso: “Il suo sogno è riportare i bianconeri a grandissimi livelli”

Juventus, ag. Cambiaso: “È concentrato sui bianconeri”

Il futuro di Andrea Cambiaso è stato al centro del mercato di gennaio per il suo possibile passaggio alla corte di Guardiola. Il difensore bianconero è stato vicino al Manchester City. Tuttavia, la richiesta di 80 milioni avanzata dalla Vecchia Signora ha chiuso, almeno per il momento, il passaggio dell’azzurro in Inghilterra. Di seguito le parole di Giovanni Bia, attuale procuratore del calciatore, ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “È assolutamente concentrato sulla Juventus. È normale che ci siano queste sirene essendo uno dei terzini più forti d’Europa. Ci sono un po’ di movimenti in giro, per esempio Alexander Arnold sembra che possa andare al Real Madrid ma in generale ci sono varie situazioni che potrebbero movimentarsi. A lui in questo momento non interessa nulla, il suo obiettivo è la Juventus e fare benissimo lì. È assolutamente felice alla Juventus, lo ha sempre detto in mille modi e in mille sedi. Il suo sogno è riportare la Juventus a grandissimi livelli, di giocare nella Juventus e di fare una grande carriera alla Juventus, aiutando il club a tornare vincente al pari delle big europee. Ma non ho dubbi sul fatto che entro uno due anni ce la farà”.