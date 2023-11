Juventus, ag. Maciongowski su Mazur: “Gli piace Torino, la Juve è il suo sogno. È simile a Pogba”

Lukasz Maciongowski, agente del giovane giocatore Patryk Mazur è stato intervistato da TuttoJuve.com. Maciongowski dell’agenzia “ICM Stellar Sports” davanti ai microfoni ha parlato dei primi mesi dopo l’arrivo alla Juventus del proprio assistito Mazur, dicendo: “I primi mesi sono andati molto bene, ha preso rapidamente contatto con lo staff tecnico e gli altri giocatori. Non ci siamo preoccupati affatto di questo aspetto, dato che Patryk è una persona molto aperta. Sicuramente il fatto di avere un connazionale nell’U19 ha aiutato nei primi giorni di permanenza. La città gli piace moltissimo, non gli manca nulla. È molto felice”.

Mazur | Le caratteristiche del giocatore

Maciongowski ha anche descritto alcune caratteristiche di Mazur: “Patryk, prima del trasferimento alla Juventus, è riuscito a debuttare in prima squadra con il suo ex club. È un giocatore forte fisicamente, strutturato, in grado di gestire bene il pallone sotto pressione. Vede molto il campo, è bravo nel passaggio e nel tiro dalla distanza. Gli piace partecipare alle azioni offensive, può segnare gol e fare assist come ha dimostrato al torneo Syrenka Cup 2023 prima del suo trasferimento alla Juventus”. In merito all’esperienza del giovane in Italia, l’agente ha notato miglioramenti: “Grazie al diverso ritmo con cui si gioca, è sicuramente migliorato senza palla e si sposta meglio dopo aver effettuato un passaggio”. Infine, c’è stato un accostamento di Mazur a Pogba: “Penso che possiamo trovare in lui alcune delle qualità presenti in Paul Pogba”.