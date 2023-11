Questa volta, alla Continassa, non sembrano esserci sorprese o cambi di programma all’orizzonte: questa dovrebbe essere l’ultima stagione di Alex Sandro alla Juventus.Il Club bianconero dovrà, quindi, sostituire l’esterno sinistro e Nazionale brasiliano.

Nel dettaglio

Da tempo c’é un nome in cima alla lista della coppia Giuntoli–Manna. Si tratta di Mario Hermoso, classe 1995, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid.La Juventus non si ferma però allo spagnolo e lavora, più o meno, sottotraccia. Lì dove stanno lavorando le rivali di sempre: Inter e Milan.

Il riferimento é a Tiago Djalò, sul quale i nerazzurri si stanno muovendo a passo spedito. Ma anche a Lloyd Kelly, recentemente finito nel mirino dei rossoneri. Madama’ osserva e valuta l’inserimento. Ma soprattutto ragione sul classe 95′ dei Colchoneros, lo stesso colpo pianificato già nella scorsa estate.