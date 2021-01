Juventus, allarme Covid-19: si attendono i risultati

Alex Sandro unico positivo al Covid-19

In seguito alla positività riscontrata ad Alex Sandro, alla Juventus c’è alta tensione per altri possibili positivi. In vista della delicata gara di San Siro, dove è vietato sbagliare, questo allarmismo proprio non ci voleva. L’unico risultato positivo, al momento, è soltanto il difensore brasiliano.

La Juve attende gli esiti dei nuovi tamponi

Intanto si va verso l’atteso big match di domani contro il Milan, e tutti attendono gli esiti degli ultimi test effettuati. La paura dilaga allo Juventus Training Center di Torino, i positivi potrebbero essere di più e i bianconeri potrebbero essere ulteriormente fermati nella risalita verso le zone calde della classifica. Intanto Andrea Pirlo ha dichiarato: “Abbiamo fatto gli esami stamattina, stiamo aspettando di capire se ci saranno altri positivi dopo Alex Sandro. Lo sapremo nel pomeriggio. È successo anche ad altre squadre, non dobbiamo avere alibi. Abbiamo una rosa competitiva in tutti i settori, undici giocatori per affrontare la partita di domani li troveremo”. Il tecnico ha poi smorzato un po’ le aspettative che girano intorno alla gara con i rossoneri, in quanto, una sconfitta porterebbe ad un divario quasi incolmabile per la Vecchia Signora. Pirlo afferma: “Abbiamo iniziato il 2021 con una vittoria e un atteggiamento positivo, vogliamo migliorare la classifica e le prestazioni. Dopo la partita vedremo la classifica che però verrà valutata meglio tra qualche mese”.

Si attendono, a breve, i risultati dei nuovi tamponi, nella speranza che possano scongiurare altri positivi alla Juventus.