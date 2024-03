Juventus, Allegri piace in Premier League | Quali alternative per i bianconeri?

Futuro in bilico per Massimiliano Allegri. La Juventus medita e si guarda intorno.

Juventus, futuro in bilico per Allegri

Dall’euforia per la corsa scudetto al crollo delle ultime otto giornate è la sintesi della stagione dei bianconeri, che ora mettono a rischio anche la partecipazione alla prossima UEFA Champions League. I tifosi vedono come capro espiatorio Massimiliano Allegri. Il tecnico si è mostrato nervoso ai microfoni, sintomi di una situazione non tranquilla nell’ambiente juventino.

Secondo quanto riporta Giovanni Galeone, giornalista de La Gazzetta dello Sport e uomo molto vicino all’allenatore livornese, Allegri starebbe meditando un cambiamento netto, virando verso la Premier League. Il giornalista ha scritto: “Adesso invece gli direi che è arrivata l’ora di cercare un’affermazione all’estero come hanno fatto dopo tanti successi in Italia sia Capello che Ancelotti. Non vedo Max in Arabia, ma sarebbe perfetto per l’Inghilterra. La prossima sarà un’estate di grandi cambiamenti un po’ in tutta Europa: lo vedrei benissimo al Liverpool al posto di Klopp o al Manchester United”.

Le alternative si presentano interessanti e portano, su tutte, a due nomi: quello di Antonio Conte, che conosce benissimo l’ambiente, e Thiago Motta, tecnico rivelazione del campionato. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per comprendere quale futuro avrà la panchina bianconera.