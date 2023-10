Juventus, Allegri sorride: due big verso il rientro per il derby

Settimana non certo entusiasmante quella appena trascorsa dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo aver ottenuto quattro punti con Sassuolo, Lecce e Atalanta, i bianconeri dovranno fare i conti con qualche acciaccato di troppo in vista del derby col Torino che si giocherà sabato alle 18.

Bremer ok, Vlahovic e Milik ci provano

Uscito prima della fine della partita con l’Atalanta, Gleison Bremer dovrebbe farcela per essere in campo contro i granata visto che i suoi erano solo crampi. Chi invece non è sicuro di farcela sono Vlahovic e Milik. Per entrambi però filtra ottimismo e presto potrebbero tornare ad allenarsi in gruppo per preparare al meglio il derby della Mole.