Juventus, ancora problemi per Milik | Slitta il rientro dell’ex Napoli

Problemi al ginocchio per l'attaccante ex Marsiglia e Ajax

Non c’è pace per Arkadiusz Milik. Secondo quanto riportato dat Gazzetta.it, l’attaccante della Juventus, non tornerà a disposizione prima della sfida col Napoli visto che l’ex Ajax resta tormentato dall’infortunio al ginocchio che non gli ha permesso nemmeno di giocare l’Europeo.

Juventus, Milik out. Motta pensa a Empoli

Controlli anche per Conceicao, che potrebbe tornare così come l’attaccante polacco, a conti fatti per la sfida di Champions League contro il Lipsia, che si giocherà in Germania il 2 ottobre. Thiago Motta intanto pensa a Empoli e si coccola Nico Gonzalez e Yildiz.