La Juventus ha cerchiato da tempo in rosso il suo principale obiettivo: Teun Koopmeiners. Cristiano Giuntoli per la campagna acquisti estiva e che dovrà regalare a Thiago Motta una Juventus nuovamente competitiva.

Juventus, contratto di 5 anni e 4 milioni netti a stagione per Teun

L’intenzione dei bianconeri è portare Teun Koopmeiners a Torino, con l’Atalanta c’è in ballo una trattativa aperta da mesi. La Juventus sta lavorando per garantirsi Teun Koopmeiners in questa sessione estiva, anche perché Thiago Motta lo considera perfetto per il suo calcio. Intanto bianconeri sembrano aver trovato l’accordo con l’agente del centrocampista olandese per un contratto di 5 anni, da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Considerando che l’Atalanta non renderà facile i giochi alla Juve, avendo anche respinto già diverse offerte, Giuntoli è pronto al rilancio. Il ds bianconero metterà sul piatto 30 milioni di euro più il cartellino del difensore Dean Huijsen, la cui valutazione di mercato oscilla tra i 25 e i 30 milioni, avvicinando così la quota dei 60 milioni fissata dal club della Dea per lasciar partire Koopmeiners. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Soulè, giocatore che piace molto a Gasperini.