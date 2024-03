Juventus-Atalanta 2-2: Koopmeiners gela lo Stadium con una doppietta. I bianconeri finiscono al terzo posto

Primo squillo da parte della Juventus al 13′ con Chiesa che va via sulla sinistra, cross sul primo palo dove sbuca Miretti di testa che trova un attento Carnesecchi. Al 35′, alla prima occasione utile, è Teun Koopmeiners a portare in vantaggio l’Atalanta grazie a uno schema su punizione.

Juventus-Atalanta, si sblocca Milik ma non basta

Partono bene i nerazzurri nella ripresa e creano subito una chance importante per raddoppiare con Scamacca che calcia da fuori area sul secondo palo, ci arriva Szczesny a mano aperta. Al 66′ Chiesa illumina i bianconeri portando via tre uomini, palla per McKennie che a sua volta imbuca per Cambiaso che con la punta batte Carnesecchi. Passano solo quattro minuti e grazie a un cross dalla sinistra McKennie appoggia a rimorchio da Milik che colpisce con forza in porta e la Juve la ribalta. Non finisce qui, i problemi difensivi dei bianconeri continuano e vengono messi in luce da un gran diagonale di Koopmeiners che fa doppietta al 75′. Nei minuti finali Allegri prova il tridente con Chiesa, Yildiz e Kean ma non riesce a trovare i tre punti e perde il secondo posto in classifica.

Tabellino del match

Reti: 35′ 75′ Koopmeiners, 66′ Cambiaso, 70′ Milik

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (82′ Weah), McKennie (88′ Yildiz), Locatelli, Miretti (76′ Nicolussi), Iling Jr (82′ Alex Sandro); Chiesa, Milik (76′ Kean). All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (67′ Toloi), Djimsiti, Hien; Zappacosta (67′ Hateboer), Ederson, Pasalic, Ruggeri (88′ Bakker); Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca (57′ Lookman). All. Gasperini

Arbitro: Marco Guida

Ammoniti: 93′ Hateboer