Juventus-Atalanta, bianconeri pronti a respingere il Milan | Le formazioni

Bianconeri a caccia dei tre punti per blindare il secondo posto in classifica

La Juventus ospita l’Atalanta di Gasperini, obiettivo respingere il Milan

La Juventus deve e vuole confermarsi seconda forza del campionato, con l’Inter in fuga l’obiettivo resta il secondo posto. Una piazza d’onore per due, con il duello Juventus – Milan vivo più che mai. Battere l’Atalanta e respingere l’assalto rossonero, questo il diktat in casa bianconera. Allegri punta tutto su Milik al fianco di Chiesa, vincere e conquistare i tre punti per confermarsi al secondo posto, questo l’obiettivo.

Le probabili formazioni di Juventus Atalanta

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Milik.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic; Scamacca.