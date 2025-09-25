Juventus – Atalanta, la sfida si avvicina | Le probabili formazioni

La Juventus si prepara per la sfida con l’Atalanta, una gara da non sottovalutare e da vincere per i bianconeri. Tudor vuole i tre punti, per la classifica e per restare nelle zone alte della classifica.

Juventus – Atalanta, le formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Sulemana, Lookman; Krstovic. All. Juric