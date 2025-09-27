Juventus-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla

La Juventus si prepara ad ospitare l’Atalanta nella gara valevole per la quinta giornata di Serie A. I bianconeri hanno intenzione di tornare a vincere dopo il pareggio di Verona, mentre l’Atalanta spera di continuare a vincere dopo lo 0-3 rifilato al Torino la scorsa settimana. Tudor recupera Bremer in difesa, mentre a centrocampo dovrebbe puntare sui soliti noti; in avanti Conceiçao e Yildiz dovrebbero agire alle spalle di uno tra David e Vlahovic. Juric deve fare i conti con le assenze di Hien, Zalewski e Scalvini, perciò in difesa dovrebbe esserci Kossounou, Djimsiti e Ahanor; dal centrocampo in giù dovrebbero essere confermati gli uomini schierati in campo nello scorso turno, con Samardzic e Sulemana alle spalle di Krstovic. La partita, in programma sabato 27 settembre alle 18:00, verrà trasmesso su DAZN.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.