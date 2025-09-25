Juventus, Milinkovic-Savic in arrivo a gennaio?

Milinkovic-Savic potrebbe tornare in Serie A. Come riporta Eurosport, la Vecchia Signora starebbe pensando al classe ’95 per rinforzare il centrocampo nella prossima finestra di mercato.

Calciomercato Juventus, le cifre per Milinkovic-Savic

Il contratto del centrocampista con l’Al-Hilal è in scadenza il prossimo giugno e per adesso non ci sono indiscrezioni su un eventuale rinnovo. Motivo per cui, il prezzo del cartellino di 17 milioni potrebbe scendere. La Juventus potrebbe sfruttare questa situazione per acquistare Milinkovic-Savic a un prezzo modesto.

Nel frattempo i bianconeri si preparano alla prossima sfida di campionato contro l‘Atalanta.