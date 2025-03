Juventus – Atalanta, le ultimissime sulle formazioni

Bianconeri con Gatti e Kelly al centro della difesa, sostenuti da Weah e Cambiaso sulle corsie laterali. In mezzo al campo Locatelli e Thuram. In avanti c’è Kolo Muani, supportato da González e Yildiz ai lati di McKennie sulla trequarti. Ancora panchina per Koopmeiners, grande ex della gara. Nell’Atalanta c’è Lookman con Retegui. Non tra i titolari De Ketelaere.

Juventus – Atalanta, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico González; Kolo Muani. All. Motta.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. All. Gasperini.