Juventus-Atletico Madrid, i convocati: out Szczesny, Chiesa e Milik

Juventus-Atletico Madrid, tante le assenze per Thiago Motta

Sono questi i 19 convocati da Thiago Motta per la sfida di domani contro l’Atletico Madrid. Assenti per l’ex Bologna Tiago Djalò, Nicolussi-Caviglia, Arthur, Rugani, da tempo vicino all’Ajax, De Sciglio, Szczesny, Kostic, McKennie e, soprattutto, Federico Chiesa, oggetto del desiderio di Roma, Lazio, Napoli e club di Premier League. Tra la lista dei convocati fuori anche Milik, assente per questioni fisiche.

Juventus-Atletico Madrid, i convocati:

Portieri: Pinsoglio, Di Gregorio, Perin.

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Cambiaso, Cabal, Savona, Rouki.

Centrocampisti: Locatelli, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz.

Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Weah, Sekulov, Mbangula.