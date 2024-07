Juventus, Balzarini su Soulè: “E’ abbastanza determinato ad andare alla Roma”

Il giornalista di Mediaset Gianni Balzarini ha parlato sul suo canale YouTube sulla situazione Matias Soulé, l’argentino sul quale c’è forte l’interesse della Roma sembra deciso ad avere scelto la capitale. Ecco le sue dichiarazioni.

Juventus, Balzarini: “Soulè non è convinto di andare al Leicester”

“È abbastanza determinato, pur sapendo che la Juve ha altre idee, è abbastanza determinato ad andare a Roma. Ha espresso la sua preferenza, ma come voi sapete perfettamente che in questo caso trattandosi di cessione di contratto occorre l’assenso-consenso del giocatore, occorrono tre parti, occorre che si mettono d’accordo la parte che vende, la parte che acquista e soprattutto il giocatore. E questo caso lui non è molto convinto, anzi non è assolutamente convinto, dell’idea di andare al Leicester. Però il Leicester offre 35 milioni, la Roma oltre 20, forse tirandolo un po’ a 25 con i bonus, ma non se ne fa nulla. Questa era una cifra che la Roma aveva messo sul piatto per Chiesa. Ma Chiesa, sulla Roma ha molti dubbi. Adesso è iniziata l’opera di cucitura di Giuntoli che sta tenendo caldi rapporti con la Roma, quantomeno ci prova”.