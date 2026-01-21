Juventus-Benfica, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna in campo la Champions League e questa sera tocca anche alla Juventus di Luciano Spalletti. All’Allianz Stadium, alle ore 21, andrà in scena Juventus-Benfica. Il match, valido per la settima giornata della fase uno della competizione, verrà arbitrata dall’olandese Gozubuyuk.

Juventus-Benfica, probabili formazioni

La Juventus arriva dalla sconfitta in campionato contro il Cagliari. La formazione di Spalletti ha bisogno di riscatto e anche in Champions oltre che di punti. I bianconeri sono al 17esimo posto in classifica con 9 punti.

Il Benfica arriva allo Stadium con la speranza di fare punti e di avanzare in classifica dove la situazione non è delle migliori. I portoghesi sono al 28esimo posto con appena 6 punti.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Cabal, Joao Mario, Kostic, Koopmeiners, Adzic, Conceicao, Zhegrova, Openda. Indisponibili: Rugani, Rouhi, Vlahovic. Squalificati: -. Diffidati: Cambiaso, Cabal.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin, Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho. A disposizione: Ferreira, Lopes, Banjaqui, Neto, Silva, Rui Silva, Barrenechea, Manu Silva, Rego, Bruma, Ivanovic. Indisponibili: Araujo, Lukebakio, Veloso, Rios, Bah. Squalificati: -. Diffidati: -.

Dove vedere Juventus-Benfica: diretta tv e streaming

Juventus-Benfica, gara valida per il settimo turno della fase campionato della Champions League, è in programma alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.