Juventus, ancora un positivo al Covid-19

Dopo quella di Merih Demiral, arriva un’altra positività al Covid-19 alla Juventus. Si tratta di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero, al rientro dalla Nazionale, è stato trovato positivo. Ad annunciarlo è la società della Vecchia Signora.

Juventus, la nota su Bonucci

Sul sito ufficiale della Juventus si legge la nota sul difensore positivo: “Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”.

In attesa che il giocatore possa tornare disponibile, salterà, senza dubbio, almeno il Derby della Mole, previsto per sabato 3 aprile, il recupero della gara contro il Napoli allo Stadium il prossimo 7 aprile e la gara contro il Genoa, prevista per l’11 aprile. In attesa dei prossimi tamponi, il giocatore resterà in isolamento. Bonucci è rientrato dalla Nazionale, dove ha preso parte alle gare contro Irlanda del Nord, il 25 marzo e contro la Bulgaria il 28 marzo.

Per Pirlo sarà emergenza in difesa in vista del derby con il Torino. Oltre al giocatore turco, l’allenatore bianconero dovrà fare a meno anche di Bonucci. Entrambi sono di ritorno dagli impegni con le rispettive nazionali.