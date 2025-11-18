Momenti positivi per la Juventus che, dopo i numerosi problemi, finalmente potrà rivedere Bremer in campo. Il difensore brasiliano ha fatto di nuovo le visite al ginocchio e hanno dato esito positivo.

Juventus, Bremer in campo il 7 dicembre

Gleison Bremer è stato a Lione all’Hôpital Privé Jean Mermoz per sottoporsi a una visita di controllo al ginocchio sinistro, operato nuovamente il mese scorso al menisco, dopo la rottura del crociato di ottobre 2024. La visita che il difensore ha effettuato in Francia, con il chirurgo Bertrand Sonnery-Cottet, finalmente ha avuto esito positivo.

Il brasiliano finalmente potrà tornare a lavorare gradualmente in gruppo con la squadra e ha già fissato la data per il ritorno in campo. Molto probabilmente Bremer scenderà in campo nel big match contro il Napoli di Antonio Conte, gara che verrà disputata il prossimo 7 dicembre. Alla Continassa si lavorerà gradualmente, perché nessuno ha intenzione di accelerare i tempi e provocare qualche ricaduta al difensore.