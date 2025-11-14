La Juventus, sempre attenta ai giovani talenti, è finita con il mirino su Thiago Gabriel. Nelle ultime settimane i bianconeri monitorano il talentuso centrale, pronti a portarlo alla corte di Spalletti.

Juventus, pronti a prelevare il classe 2004 da Lecce

Il difensore classe 2004 si sta mettendo in mostra con la maglia del Lecce, attirando su di sé l’attenzione di molti club italiani, non solo della Juventus, ma è finito anche nel mirino di molti club di Premier League. Il giocatore portoghese è arrivato in Italia la scorsa estate dall’Estrela Amadora e nel giro di pochi mesi ha subito mostrato grandissime capacità difensive.

Non ha impiegato molto il 21enne ad ambientarsi in Serie A, è stato veloce l’adattamento al campionato italiano. La dirigenza della Vecchia Signora lo monitora con impegno, non a caso, poche settimane fa, al Franchi, il giocatore è stato seguito in prima persona da un osservatore del club torinese. La Juventus non avrà gioco semplice per portare via il giocatore da Lecce, perché sulle tracce di Tiago Gabriel ci sono anche Milan e Inter.