Juventus, Bremer prova a stringere i denti: in campo contro il Milan?

La Juventus continua a pareggiare e, soprattutto, a prendere gol. In particolar modo, ne ha incassati sette nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions League. In vista del big match di campionato contro il Milan, Bremer non ha intenzione di assistere dalla tribuna, vuole stringere i denti e scendere in campo.

Juventus, Bremer scalpita: in campo contro i rossoneri?

Contro il Milan Igor Tudor dovrà fare fronte a diverse assenze. Mancherà Juan Cabal, infortunatosi mercoledì in Champions League contro il Villarreal. Una brutta tegola per tutti, difensore colombiano ha rimediato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra e resterà fermo per almeno un mese e mezzo.

Anche Bremer aveva alzato bandiera bianca qualche settimana fa e, dopo aver saltato la gara di Champions League, potrebbe farcela per scendere in campo contro il Milan. In tal senso, saranno decisive le prossime ore, quando verrà rivalutato e magari avrà il via dallo staff medico per scendere in campo. La sfida contro il Milan è una delle più importanti del periodo e Bremer potrebbe essere d’aiuto, ma potrebbe anche essere fermato dai medici per evitare ricadute e uno stop più lungo.