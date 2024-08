Juventus-Brest, Thiago Motta fiducioso per il futuro

Dopo la seconda uscita in amichevole della Juve, conclusasi con un incoraggiante 2-2, Thiago Motta è intervenuto nel postpartita facendo il quadro sul mercato in uscì e un particolare sulla condizione generale dei bianconeri, dopo quasi un mese di preparazione. Queste le parole di Motta, riportate da “Tuttomercatoweb.com“.

Juventus, brilla Douglous Luiz e Motta applaude

“C’è stato un miglioramento nella squadra, l’importante è prepararsi in modo da migliorare la nostra idea di gioco, la gara è stata equilibrata anche se avremmo meritato qualcosa in più. Chiesa e gli altri ragazzi sono rimasti a Torino per motivi di mercato e devono trovare quanto prima una sistemazione”

Continuando, l’ex tecnico del Bologna si sofferma particolarmente sulla prova dei suoi centrocampisti:

“Douglas Luiz è entrato bene, ha dato qualità alla nostra manovra mentre Locatelli è un giocatore intelligente e può giocare sia davanti alla difesa che più avanzato. Il nostro è un gioco dinamico e abbiamo bisogno di giocatori così”.