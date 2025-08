Juventus, caccia al nuovo esterno: occhi puntati su Singo e Arnau Martinez

La Juventus è attiva sul mercato per rafforzare la corsia di destra, soprattutto dopo l’addio ormai definito di Timothy Weah. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore avrebbe preso quota l’ipotesi di un ritorno in Serie A per Wilfried Singo, attualmente in forza al Monaco. L’ ivoriano, che ha già militato in Italia con la maglia del Torino dal 2019 al 2023, è apprezzato per le sue doti atletiche, il dinamismo e la sua duttilità, infatti l’ex granata potrebbe agire sia da esterno che da centrale,all’occorrenza. Il profilo interessa non solo per il valore tecnico-tattico, ma anche per la valutazione economica ritenuta accessibile da parte del club del Principato, il quale non lo considera incedibile. Resta sul taccuino anche Arnau Martinez del Girona, esterno classe 2003, considerato uno dei prospetti più interessanti della Liga. Tuttavia, al momento il West Ham sembra in vantaggio nella corsa al talento catalano. La Juventus, per superare la concorrenza, dovrebbe formulare un’offerta importante, considerando che il Girona parte da una base d’ asta di almeno 15 milioni di euro.

Weah lascia il ritiro della Juventus: accordo raggiunto con l’OM

Si è formalizzata intanto la partenza di Timothy Weah: in mattinata infatti, l’esterno statunitense ha lasciato il ritiro di Herzogenaurach per dirigersi a Marsiglia, dove si unirà alla squadra allenata da Roberto De Zerbi. L’ operazione si è conclusa con un prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni e ulteriori 3 di bonus. La Juventus conserverà inoltre una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Alla luce della cessione del figlio d’arte di George Weah, il club bianconero ha la necessità di intervenire con decisione sul mercato per garantire qualità e profondità sulla fascia destra. Un primo rinforzo è già arrivato: Joao Mario, esterno portoghese proveniente dal Porto, acquisito attraverso uno scambio che ha coinvolto Alberto Costa.