Allegri opta ancora per il 3-5-2. Il tecnico toscano conferma Gatti, Bremer e Rugani al centro della difesa. McKennie, Locatelli e Miretti in mezzo al campo, con Cambiaso e Kostic sulle fasce; assente lo squalificato Rabiot. In avanti c’è ancora Kean accanto a Chiesa. Ranieri con Luvumbo e Oristanio in attacco, sostenuti da Viola sulla trequarti. Centrocampo con Makoumbou, Prati e Jankto. In difesa Dossena, Goldaniga, Zappa e Augello.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. All. Allegri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri.