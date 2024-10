Male la Juventus: primo gol subito in campionato e pari interno contro il Cagliari (1-1)

Dusan Vlahovic porta la Juventus avanti dal dischetto

Primo tempo con i bianconeri a tenere il pallino del gioco e il Cagliari a provare a reagire in ripartenza. Tante le occasioni per la Juventus, partita subito a ritmi alti, che trova la rete del vantaggio nella prima quindicina di gioco. Calcio di rigore per fallo di mano di Luperto (rivisto al VAR da Marinelli), che tocca su colpo di testa di Gatti, arrivato dagli sviluppi di un calcio d’angolo: dal dischetto si presenta Dusan Vlahovic. Il serbo è freddo e non lascia scampo a Scuffet. Due le opportunità di raddoppio per la formazione di Thiago Motta, prima con Conceição, poi con Koopmeriners. La prima frazione si chiude con la Juventus avanti di una rete.

Il Cagliari la riprende su rigore: Juve nervosa che resta in 10 per l’espulsione di Conceição

Ad inizio ripresa il tecnico bianconero fa uscire Koopmeiners e lancia Fagioli, subito pericolo con un tiro da fuori al 51′. La Juventus continua a provarci: occasione clamorosa di Vlahovic. Il serbo, pronto a ribattere in rete un tiro parato da Scuffet e Douglas Luiz, spedisce malamente fuori a portiere battuto il gol del raddoppio. Il Cagliari ci prova: Piccoli prima, e Marin, con una punizione velenosa, tentano di rimettere in pari la gara. Tuttavia, arriva un finale di partita ad altissima intensità. Fallo di Douglas Luiz su Piccoli e altro penalty, il secondo della gara. Dal dischetto va Marin, che non perdona Di Gregorio, al primo gol subito in questo campionato. Oltre al danno arriva la beffa: Conceição si lascia cadere in area e, già ammonito, rimedia un cartellino rosso pesantissimo. Nel finale meglio il Cagliari, Juve nervosa. I sardi strappano un punto preziosissimo a Torino.

Juventus-Cagliari, risultato e tabellino:

1-1

Reti: 15′ rig. Vlahovic (J); 88′ rig. Marin (C)

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (70′ Danilo), Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli (62′ McKennie), Thuram (62′ Douglas Luiz); Conceiçao, Koopmeiners (45′ Fagioli), Mbangula (78′ Yildiz); Vlahovic. All. Thiago Motta.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou (64′ Marin), Adopo (77′ Deiola); Zortea (77′ Mutandwa), Viola (57′ Gaetano), Augello (57′ Luvumbo); Piccoli. All. Nicola.

Espulsioni: Conceiçao