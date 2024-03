Juventus, calendario infernale nel mese di aprile | Poi la decisione su Allegri

Calendario infernale per la Juventus nelle ultime nove giornate. Nelle ultime nove partite la squadra di Allegri affronterà 7 squadre che si trovano nei primi 11 posti della classifica più altre due alla disperata ricerca di punti salvezza. In questo finale di stagione lo scontro diretto col Milan, che potrà decidere chi prenderà la seconda piazza dietro l’Inter nel campionato.

Aprile mese decisivo per Allegri, Max si gioca tutto negli scontri diretti

Il cammino è in salita e comincia con la Lazio fuori casa alla vigilia di Pasqua, per proseguire con la semifinale d’andata di Coppa Italia ancora contro i biancocelesti (ma allo Stadium) tre giorni dopo. A quel punto ci troveremmo già ad aprile, il mese in cui verrà definito il futuro di Allegri (contratto in scadenza nel 2025) e il budget da investire per avviare il piano di sviluppo triennale promesso dall’AD Scanavino per tornare ai vertici in Italia e in Europa.