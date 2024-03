Juventus, Ceccarini spiazza tutti: “Allegri non è in discussione”

Nicolò Ceccarini, noto giornalista, è intervenuto a TMW Radio per parlare del futuro di Massimiliano Allegri.

Ceccarini sul futuro di Allegri alla Juventus

Queste le sue parole: “La Juventus è molto attiva. Il pensiero è sull’immediato ma pure sul futuro. Allegri non è in discussione, come ha tra l’altro ribadito nei giorni scorsi anche il Chief Executive Officer bianconero Scanavino Gli obiettivi restano arrivare nelle prime quattro posizioni e la Coppa Italia. Il tecnico livornese può pensare tranquillamente al campo e a far ripartire la squadra (che ha conquistato solo una vittoria nelle ultime 8 partite). A fine campionato poi ci sarà un incontro per pianificare il futuro insieme. Sempre tenendo d’occhio il bilancio, altra priorità inevitabile”.