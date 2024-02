Juventus, Calvo: “Questo è l’anno zero. Cento milioni in meno per la mancata Champions”

Parla il chief officer della Juventus, Francesco Calvo. Lo fa al Sole 24 Ore, illustrando gli obiettivi della società alla luce della situazione finanziaria del club bianconero, che obbliga a una revisione delle spese.

Le parole di Calvo: “Stabilizzare i ricavi dopo l’assenza dalla Champions”

A poche ore dalla partita contro l’Inter queste le dichiarazioni del dirigente della Juventus: “Questo per noi è una sorta di anno zero, dopo i terremoti che ci hanno colpito. Il primo degli obiettivi è stabilizzare i ricavi, dato che l’assenza dalla Champions in questa stagione ci costerà 100 milioni, oltre ai 15 della scorsa annata. I risultati ottenuti per quanto riguarda la valorizzazione dei giovani e la crescita del brand Juventus sui social media ci danno fiducia. Inoltre se le performance sportive continuano a essere di alto livello il processo sarà accelerato”.