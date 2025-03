Juventus, Canovi (entourage Thiago Motta): “Su di lui aspettative troppo elevate. Resta? Chiedetelo a Giuntoli”

Juventus, Canovi: “Rosa del Milan più forte della Juve”

Dario Canovi, procuratore e membro dell’entourage di Thiago Motta, ha parlato a TeleLombardia. Forti dichiarazioni riguardo alle attese, come riporta SportMediaset, dove ha dichiarato: “A inizio anno era un errore pensare che la rosa della Juventus potesse lottare per lo Scudetto: chi lo dice non è grosso intenditore di calcio. La rosa del Milan più forte della Juve. Con Motta Weah sta diventando uno dei migliori esterni bassi in circolazione. Lui diventerà uno degli allenatori più bravi d’Europa: faccio calcio da 50 anni e ne sono convinto. Le aspettative su di lui e sul mercato della Juventus sono state eccessive”.

Canovi: “Sul futuro deciderà la dirigenza”

Ha poi aggiunto: “La sua, finora, è stata un’esperienza travagliata alla Juventus. L’anno scorso si diceva tutto il bene possibile, adesso tutto il male possibile. Raccoglie i suoi errori, ma nessuno ha fatto un’analisi oggettiva di quello accaduto negli ultimi 8 mesi alla Juventus…Se resta a Torino non dovete chiederlo a me. La domanda va fatta ai dirigenti della Juve, a Giuntoli. Lui ha un contratto, ma dovranno decidere loro. Le voci ci sono ma lui deve pensa solo a lavorare e chiede ai giocatori di impegnarsi nel lavoro quotidiano. Le tante formazioni cambiate derivano dagli infortuni: lui fa giocare chi merita di volta in volta”.

Canovi: “Non ha mai avuto la difesa titolare”

Sui singoli ha chiarito: “Il brasiliano si è visto poco non per scelta: ha avuto infortuni in serie. Gonzalez e Koopmeiners hanno saltato la preparazione. Motta avrà fatto i suoi errori, ma non ha mai avuto la difesa titolare e ha la seconda squadra più giovane del campionato”.