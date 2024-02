Juventus, Chiesa tra rinnovo e cessione | Il club non vuole perderlo a zero

La Juventus sta attraversando un periodo nella quale dovrà scegliere quale sarà il futuro di Federico Chiesa. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, per il numero 7 bianconero ci sono due strade: il rinnovo o la cessione.

Juventus, Il punto sulla situazione Chiesa

L’agente Ramadani e la Juventus hanno avviato da tempo i discorsi per il rinnovo. L’agente avrebbe avanzato delle richieste elevate, tanto da voler un ingaggio da top player e un trattamento tecnico adeguato per il suo assistito. Richiesta che però al momento non trova un punto di incontro con il club, che mentre valuta il da farsi, il tempo per risolvere la situazione continua a scorrere.