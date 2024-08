Juventus-Como 3-0: Esordio da sogno per Mbangula. Thiago Motta mette la freccia e lancia un messaggio alle avversarie

Primo tempo in cui la Juve riesce a trovare prima il vantaggio al 23′ con Mbangula e poi nel recupero con Weah da centro area che batte Reina. Da segnalare anche il palo di Vlahovic al 43′, prima che arrivasse il raddoppio.

La Juve non stecca la prima

Nella ripresa viene annullato un gol a Vlahovic per fuorigioco a inizio azione di Cambiaso per mezza spalla. Il Como non si rende praticamente mai pericoloso dalle parti di Di Gregorio mentre Vlahovic prende il secondo palo al 53′. Al 91′ Cambiaso la mette in buca d’angolo e sigilla il risultato sul 3-0 con tre punti ottimi per i bianconeri.

Tabellino del match

Reti: 23′ Mbangula, 45+1′ Weah, 90+1′ Cambiaso

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli (79′ Douglas Luiz), Thuram (67′ Fagioli); Weah (46′ Savona), Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Motta

COMO (4-4-2): Reina; Moreno, Goldaniga, Barba, Sala; Strefezza, Braunoder, Baselli (22′ Engelhardt), Da Cunha (56′ Abildgaard) (63′ Verdi); Cutrone (63′ Cerri), Belotti (56′ Gabrielloni). All. Fabregas

Arbitro: Matteo Marcenaro

Ammoniti: 9′ Sala, 33′ Engelhardt, 57′ Locatelli, 72′ Verdi, 76′ Goldaniga, 88′ Cambiaso