La Juve ha perso tutti gli obiettivi della stagione, adesso l’unica cosa rimasta nel mirino bianco è la qualificazione alla prossima Champions League. Supercoppa, Champions, Coppa Italia, in rigoroso ordine di dannazione. Al di là delle problematiche legate agli obiettivi, alle critiche subite da tecnico e giocatori, Thiago Motta ha creato la migliore difesa della Serie A.

Juventus, con Motta la migliore difesa

Quella della Juventus è la migliore difesa della Serie A, con appena 21 gol subiti. Thiago Motta ha dovuto riorganizzare la struttura di gioco difensiva almeno quattro volte: partendo dall’assenza di Bremer (rotto a inizio ottobre), poi con Kalulu, e ancora con Renato Veiga, adesso con Kelly. Nella continuità di Gatti e reclutando centrale pure Locatelli, all’occorrenza e in emergenza, è stato un successo.

Gestire alla grande la fase difensiva è un’arte che Thiago aveva già fatto vedere in rossoblu. Ma non si difende solo con i difensori ma pure con gli attaccanti. L’ha fatto bene anche con tanti infortuni. Inoltre, tutto ha retto in una stagione complicata. Adesso l’importante è continuare sulla linea positiva delle vittorie e conquistare la qualificazione.