La Juventus con Cristiano Giuntoli ha avviato un lungo lavoro per cercare di instradare una serie d’investimenti per arrivare a trattenere giocatori importanti che il club non può permettersi se non con delle uscite. L’idea principale è di trattenere a Torino Conceiçao e Kolo Muani.

Juventus, via i vecchi per fare spazio ai nuovi

Il primo mercato a disposizione della gestione Thiago Motta si è concentrato principalmente a rimodulare il centrocampo, nei prossimi mesi ci sarà da concentrarsi nell’attacco. Considerando il probabile addio di Dusan Vlahovic, la tensione è alta, così come un possibile addio di Milik, scontento a Torino, l’idea è investire sui due arrivi.

La strategia del ds bianconero è di tagliare alcune colonne esistenti nell’organico. Ci si occuperà di cessioni e vendite. Il riscatto di Conceicao è legato a una clausola da 30 milioni: la Juve l’estate scorsa ha sostanzialmente bloccato il prezzo con un prestito oneroso alto (7 milioni) per evitare una futura asta e assicurarsi il giocatore a non più di 33-34 milioni finiti. Mentre il PSG è disposto a trattare la cessione di Kolo Muani sulla base di 50-55 milioni.

Il primo in lista a lasciare Torino è Milik, stesso discorso per Dusan, a un anno dalla scadenza la Juve intende cederlo per una cifra di mercato congrua al suo valore, circa 50 milioni. Poi ci sarebbe in procinto anche la cessione di qualche giovane come Mbangula, che darebbe ulteriore aria alle casse bianconere.