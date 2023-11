Alla Continassa tiene banco l’infortunio di Danilo. Per il capitano della Juventus, i tempi di recupero si allungano ulteriormente, visto che il calciatore difficilmente sarà disponibile per il match all’Artemio Franchi che vede impegnati i bianconeri contro la Fiorentina. Durante l’allenamento di ieri ha avvertito un fastidio e in via precauzionale nella giornata di è stato tenuto a riposo dallo staff di Allegri.

Si accende subito Juventus-Inter

Il difensore bianconero, punta però a rientrare in vista del big match contro l’ Inter di Inzaghi, in programma per il 26 novembre. Dopo diverse stagioni la sfida tra i nerazzurri e i bianconeri, tornerà a valere il primato in classifica, cosa che sicuramente farà piacere ai tifosi della serie A dopo un periodo non semplice per il calciato italiano tra problemi legati al Covid, scandali, e tanto altro.