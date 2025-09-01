Juventus, corsa per Jonathan Clauss: terzino destro last minute per i bianconeri

La Juventus in queste ultime ore di mercato estivo è pronta a muoversi su più fronti per portare nuovi rinforzi a Igor Tudor. L’obiettivo è completare la rosa coprendo tutti i ruoli, senza lasciare ruoli scoperti e, avere anche le giuste riserve quando necessario. Gli impegni stagionali sono tanti e la stagione è lunga. Secondo le ultime indiscrezioni, il club della Vecchia Signora oltre ad aver messo a segno il colpo Lois Openda per l’attacco, sta trattando per Jonathan Clauss del Nizza.

Juventus, arriva Openda, si tratta anche per Clauss

A Torino sono ancora aperti i lavori in corso per il mercato. Nelle ultime ore si sono intensificati i dialoghi con il Nizza per Jonathan Clauss, classe 1992, terzino sinistro che in Francia trova poco spazio, mentre a Torino troverà ampi spazi sulle corsie con Igor Tudor.

Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2026 col Nizza, che però ha già formulato un’opzione per rinnovare l’accordo di un’altra stagione. Nelle ultime ore si sono fatti avanti diversi club, oltre alla Juve, ma Comolli è in forte pressing affinché il giocatore possa trasferirsi a Torino.

Il suo eventuale arrivo andrebbe a tappare il buco creato dalla cessione del classe 2003 italiano Nicolò Savona al Nottingham Forest per 13 milioni di euro più altri 2,5 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.