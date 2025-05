A una sola giornata dalla fine della Serie A è ancora tutto aperto su diversi fronti, non solo per quanto riguarda lo scudetto, anche nelle zone basse della classifica, dove al momento solo il Monza è matematicamente retrocesso in Serie B, ci sono ancora cinque squadre in lotta per due posti. E poi c’è la zona Europa, dove la Roma ha scalato posizioni grazie al successo con il Milan e adesso è a 66 punti e -1 dalla Juventus quarta.

Juventus, cosa serve per andare in Champions League

I bianconeri attualmente sono piazzati in quarta posizione e proveranno a difendere la posizione nell’ultima giornata, quando giocheranno in trasferta a Venezia. In corsa c’è la Roma, che a sua volta affronterà il Torino in casa e la Lazio, dietro a 65 punti che ospiterà il Lecce in corsa per salvarsi.

Alla Juventus per qualificarsi alla prossima Champions League serve vincere a Venezia. In caso di vittoria i bianconeri non dovrebbero preoccuparsi dei risultati di Roma e Lazio, essendo già quarti confermerebbero la propria posizione. Se dovessero pareggiare salirebbero a 68 punti, con la Roma che si fermerebbe a 66 se dovesse perdere contro il Torino o salirebbe a 67 in caso di pareggio, ma comunque non riuscirebbe ad agganciare la Juventus.

Tra le varie possibilità, c’è anche quella di vedere Juventus e Lazio a fine campionato a pari merito al quarto posto con 68 punti; questo scenario è possibile in caso di pareggio o sconfitta della Roma, pareggio dei bianconeri e vittoria della squadra di Baroni. In questo caso, il primo criterio decisivo rimane quello degli scontri diretti, nei quali la squadra di Tudor è in vantaggio sulla Lazio: vittoria all’andata (1-0) e pareggio al ritorno (1-1).