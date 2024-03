Juventus, da Kostic ad Alex Sandro: ecco chi dirà addio in estate

La Juventus avrebbe le idee chiare per quel che concerne il calciomercato estivo. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il primo giocatore destinato a lasciare il club è Alex Sandro, che ha ricevuto comunicazione che la sua avventura in bianconero terminerà a giugno dopo nove stagioni. Timothy Weah è un altro giocatore che sta attraversando difficoltà, mentre Samuel Iling-Junior ha richieste dalla Premier League, anche se la sua permanenza non è garantita, considerando anche il contratto in scadenza nel 2025.

Juventus, in bilico anche il futuro di Kostic

Anche Filip Kostic sta vivendo un periodo complicato: le sue prestazioni sono calate rispetto alla scorsa stagione. Il suo contratto scadrà nel giugno prossimo e le offerte provenienti dal Medio Oriente stanno iniziando a creare incertezza sul suo futuro.