Juventus, spunta l’idea Merino: blitz di Giuntoli in Spagna

Secondo la Gazzetta dello Sport, martedì Cristiano Giuntoli è volato in Spagna, più precisamente a San Sebastian per assistere alla partita di Champions League tra Real Sociedad e PSG, per vedere da vicino Mikel Merino.

Juventus, nuova idea per il centrocampo

Lo spagnolo, classe 1996, è sotto contratto con il club fino al 2025, il che potrebbe rendere interessante il suo prezzo in assenza di prolungamento. L’impressione è che, un po’ per struttura e un po’ per caratteristiche (il suo piede preferito è il sinistro), potrebbe diventare un’opzione concreta qualora Adrien Rabiot decidesse di lasciare la Vecchia Signora a fine stagione. Occhi aperti quindi, anche se il favorito della Juventus resta Koopmeiners dell’Atalanta. La DEA ha finora fissato il prezzo del giocatore a 60 milioni, ma in assenza di ricche offerte dall’estero non è da escludere che possa scendere anche a circa 50. Questo è esattamente ciò che sperano i bianconeri. Sullo sfondo restano vive anche le candidature di Lewis Ferguson (Bologna), Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetsk) e Lazar Samardzic (Udinese).