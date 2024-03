Juventus, Rabiot vuole restare nonostante il forte interesse dalla Premier

Adrien Rabiot ha intenzione di restare alla Juventus. La notizia è stata riportata da CaughtOffside, secondo il quale il centrocampista in scadenza a giugno dà la priorità al rinnovo con i bianconeri. L’ex Paris Saint Germain piace a diversi club della Premier, che non vogliono farsi sfuggire l’occasione di prenderlo a zero.

Il Tottenham su Rabiot

In particolare il Tottenham di Postecoglu ha mostrato interesse per il francese, che però al momento sembra voler rimanere in Italia. Rabiot ha raggiunto da poco quota 200 presenze con la Juventus, e in questa stagione ha giocato 23 partite condite da 4 gol e 3 assist, mentre in tutta la sua esperienza in bianconero ha totalizzato 21 reti e 15 passaggi decisivi.