Juventus, Rabiot: “Allegri mi volevi già prima della Juve. Spero di vincere altri scudetti”

Adrien Rabiot ai canali ufficiali della Juventus ha parlato del suo rapporto con Allegri e sul suo possibile rinnovo con il club, ecco le sue dichiarazioni.

Rabiot: “La fascia da capitano uno dei ricordi più belli nella mia esperienza alla Juve”

“Questo oggetto è veramente importante per me, vuol dire tanto. L’ho indossata con il Milan a San Siro ed ero emozionato. Questo è uno dei ricordi più belli della mia esperienza alla Juve. Sono orgoglioso, è un onore per me. Sono arrivato a 24 anni, sono qui da 5 anni ed è importante essere apprezzato ed essere stato nominato come uno dei capitani. Cerco sempre di dare il massimo”.

Poi su Allegri: “Abbiamo un buon rapporto, mi voleva già quando giocavo al PSG, prima che arrivassi alla Juve quando c’era Sarri in panchina. Avevo già parlato con Allegri l’anno prima, ma poi andò via. Il rapporto con il mister è iniziato lì, poi è tornato e la cosa che mi piace di più del mister è che è davvero un grande professionista. Ci sono pochi allenatori così”.

Sul rinnovo: “Per me vincere uno scudetto con la Juve è stata una delle cose più belle che ho vissuto, non abbiamo potuto festeggiare con i tifosi per il Covid e spero di vincerne altri”.