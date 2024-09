Juventus, Danilo all’esordio da titolare con Motta | Ma il futuro è tutto da scrivere

Nella sfida di stasera contro il Genoa Thiago Motta, come ha preannunciato in conferenza stampa, lancerà per la prima volta dall’inizio Danilo. Il difensore brasiliano, arrivato alla Juventus nel 2019, con Allegri è divenuto subito un perno e adesso è il capitano bianconero, ma dall’arrivo dell’allenatore italo-brasiliano ha di fatto perso il posto. Resta comunque un leader e un giocatore molto importante, e Thiago Motta lo sa. Per questo non ha esitato a sceglierlo per la sfida di oggi.

La progressiva crescita di Gatti e l’attenzione crescente sui giovani della Next Gen, in particolare su Savona lì nel ruolo di terzino destro, hanno portato Motta a rinunciare al brasiliano nelle prime uscite della sua Juventus, in cui la squadra ha mostrato un’ottima solidità difensiva. Ora Danilo vuole riprendersi il posto da titolare e oggi a Genova ha una grande chance. Ma i dubbi su di lui riguardano anche il suo futuro.

Danilo è in scadenza di contratto con rinnovo automatico vincolato alle presenze | Dubbi sul suo futuro

Il contratto di Danilo infatti scadrà a giugno 2025, ma c’è un’opzione che prevede il rinnovo automatico per un’altra stagione se il giocatore raggiungerà il 50% delle presenze stagionali. Una eventualità che il minutaggio attuale non rende scontata, tutt’altro. Tanto che, nelle ultime settimane, diversi rumors raccontavano di un possibile addio già a gennaio. Ci sarà futuro in bianconero per Danilo? Se lo domanda il Corriere dello Sport.