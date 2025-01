Dopo 5 anni termina l’avventura di Danilo in bianconero. La Vecchia Signora infatti – tramite un comunicato ufficiale ha comunicato la rescissione del contratto del difensore. Inoltre, il classe ’91 ha già firmato per il Flamengo, tornando in patria dopo ben 13 anni in europa.

Danilo, l’addio ai bianconeri

In questo modo il terzino saluta i bianconeri dopo 156 presenze, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italia. Nella lettera d’addio al popolo juventino non sono mancate parole d’affetto per i proprio tifosi e una citazione di nota. Danilo, infatti, ha riassunto la sua esperienza con la Juventus, con una frase dell’ex presidente Andrea Agnelli: “La nostra consapevolezza sarà la loro sfida. Essere all’altezza della storia della Juventus”.