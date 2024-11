Juventus, Danilo verso la cessione già a gennaio: direzione Manchester

Un momento non esaltante per Danilo, non solo per prestazioni, ma anche per essere finito in fondo alla gerarchie della difesa di Thiago Motta. Il brasiliano potrebbe lasciare la Juventus già nella prossima sessione invernale.

Juventus, lo United cerca il brasiliano

Stando a quanto riporta SportMediaset, il giocatore potrebbe tornare a Manchester, lì dove in passato ha già vestito la casacca dei Citizen. Questa volta, però, il numero 6 bianconero sarebbe finito nel mirino del Manchester United. Dunque, l’avventura juventina di Danilo potrebbe esser giunta ai titoli di coda.