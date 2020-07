La Juve vuole trattenere Pellegrini, De Sciglio verso l’addio

Per De Sciglio non ci sarebbe spazio in bianconero sarebbe in esubero, se la Juve decidesse di trattenere il classe U21 adesso in prestito al Cagliari, Farebbe da vice ad Alex Sandro. I bianconeri si apprestano a festeggiare l’ennesimo scudetto, nel frattempo la società pianifica il futuro tra cessioni e nuovi arrivi.