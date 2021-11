Juventus, drastica decisione sull’attaccante: tutto su Vlahovic

In casa Juve si è deciso, un addio è necessario per tentare l'affondo al centravanti.

In casa bianconera si deve far fronte a diverse problematiche di natura tecnica e prestazionale, il club di Andrea Agnelli sta passando una delle fasi più difficili della sua gestione ed ora servono risposte concrete per cercare di non rendere completamente disastrosa questa annata che già ad inizio novembre sembra segnata quanto meno in campionato.

È d’obbligo quindi fare delle valutazioni sulla rosa messa a disposizione a Massimiliano Allegri, in questo senso sembra molto difficile la riconferma di Alvaro Morata, l’attaccante spagnolo reduce da due prestiti consecutivi a Torino e per il quale sono già stati investiti 20 milioni (10 milioni di Euro per ogni prestito annuale) ad ora non sembra assolutamente rientrare nei piani futuri della Juventus, che dovrebbe sborsare 35 milioni per riscattarlo dall’Atletico Madrid, il club che detiene il cartellino del classe ’92.

L’ex Chelsea aveva avuto un buon inizio di stagione, dopo l’infortunio occorsogli ha poi subito anche una crisi di prestazioni dal quale finora non è riuscito ad uscire dando sempre più la sensazione ai vertici dirigenziali bianconeri di dover cambiare strategia ed investire su un altro centravanti che dia la possibilità alla ‘vecchia signora’ di migliorare il presente e porre delle ottime basi per il futuro.

L’identikit corrisponde perfettamente a Dusan Vlahovic, il talento serbo anche in questa stagione sta dimostrando di essere un attaccante formidabile, appetito da diversi top club, ed ultima a livello cronologico da registrare la sua tripletta siglata al Franchi contro lo Spezia che ha permesso ai gigliati di inanellare un’altra vittoria con vista sull’Europa.

Il contatto tra la Juventus e l’entourage del classe 2000 c’è stato, la base per quanto riguarda l’ingaggio del centravanti è posta intorno ai 6 milioni di Euro ma soprattutto sarà la cifra legata al cartellino il vero nodo su cui lavorare perché se è vero che ad ora il ventunenne sembra non voler rinnovare il proprio contratto in scadenza nel giugno 2023, dall’altra parte il patron viola Rocco Commisso non ha nessuna intenzione di cedere il proprio gioiellino quantomeno in saldo all’acerrima rivale di sempre.

Dialoghi e pour parler quindi per ora tra le due parti; i bianconeri sono decisi: vogliono Vlahovic e sanno che il presidente italo-americano valuterà proposte non inferiori ai 60 milioni; nei prossimi giorni si capirà qualcosa in più per eventuali novità nella trattativa.